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  • Агуэро намекнул, что может завершить международную карьеру вслед за Месси

Агуэро намекнул, что может завершить международную карьеру вслед за Месси

27 июня 2016, 09:13
16

Нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро отреагировал на решение партнера по сборной Лионеля Месси завершить международную карьеру. Напомним, что такое заявление Месси сделал после финального матча Кубка Америки с чилийской сборной, в котором его команда уступила в серии пенальти.

«К сожалению, Месси не сумел забить пенальти и именно он сейчас самый расстроенный человек в нашей команде. Возможно, сборную покинет не только Месси. Я и несколько игроков также рассматриваем возможность завершить выступления за национальную команду», – заявил форвард в интервью Ole.

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Источник: Бомбардир.ру
Кубок Америки Аргентина Месси Лионель Агуэро Серхио
Комментарии (16)
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acer2003
1467008108
Поспешные решения, что Месси ,что Агуэро
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Igreks
1467008877
Лузеры!!! А кто ж будет топтать чудо-газоны на ЧМ-2018 в ПАРАШКЕ??? )) Они ж так рассчитывают что Мейси приедет....)))
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Sn00p
1467009581
Люди в финале по пенькам уступили и от расстройства хотят закончить выступление за сборную. А наши не вышли из группы, сыграли позорнее некуда, но ни один и слова не сказал, что пора бы закончить игру в сборной =D
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Kano
1467011282
На ЧМ18 не хотят просто в РФ.
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JUVENTINO-666
1467011492
Но Чили даёт
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Kulimen
1467011816
Какая-то Аргентина обиженная чересчур, может им еще сопельки платочком подтереть.
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гость shuh
1467011993
Сейчас все называют Месси и Роналдо великими игроками. К сожелению не могу назвать их великими потому что они не завоевали титулов. Роналдо даже не чемпион Европы а Месси даже не чемпион Америки.Все великие были чемпионами и Пеле и Герд Мюллер , Зидан , Марадонна , Платини , Бекенбауер и др., А этот Месси нюни распустил всегда недоволен и ч.м.2014 медаль сорвал хотя Германия заслуженно победила. Он не великий даже по поведению.А у Роналдо еще есть шанс , сдаваться не надо.
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Пчела 672
1467014331
Что за плач маленьких детей)) наоборот, нужно доказывать, что это случайность и в следующий раз будет по другому))
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neveldomha
1467016126
Совсем охренели. После 2018 года идите хоть в монастырь всей сборной.
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AloneStalker
1467016774
Богом обиженные
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