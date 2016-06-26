Михаил Кержаков: «Луческу показал несколько новинок»

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал результат товарищеского матча против олимпийской сборной Ирака (0:0).

– Играли под нагрузкой. Сбор ведь достаточно серьезный. Поэтому качество немного хромало. Но, в принципе, несмотря на то, что состав у нас был смешанным, играли с олимпийской сборной Ирака. И сыграли, считаю неплохо.

– Тактические новинки со стороны нового главного тренера Мирчи Луческу были?

– Несколько новинок было на стандартах. Причем как у чужих, так и у наших ворот. Еще тренер просил больше комбинировать и отдавать как можно меньше длинных передач.