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    Черевченко: «Локомотив» приехал на игру с «Истиклолом» сильнейшим составом»

    Главный тренер московского «Локомотива» Игорь Черевченко рассказал о своих ожиданиях от товарищеского матча с таджикистанским «Истиклолом», который состоится сегодня в 19:00 по МСК.

    — Какие задачи сегодня будут поставлены перед «Локомотивом»?

    — Прежде всего – игра. Мы приехали сильнейшим составом, «отцепив» только четверых сборников. В обойме у нас 26 человек, и сегодня любой может выйти на поле с первых минут. По игровому ритму для нас матч с «Истиклолом» — это тренировка. Но, надеемся, что болельщикам будет приятно смотреть эту игру.

    — «Локо» всегда притягивал таджикских футболистов и уроженцев Душанбе. В будущем можно ли ожидать каких-то совместных футбольных проектов «железнодорожников» и футбольной Федерации Таджикистана?

    — Да, в «Локомотиве» всегда играли много уроженцев Таджикистана. И сейчас у нас есть Алан Касаев и Джамшед Рахмонов, для которых это далеко не чужая страна. Перспективы? Я в хороших отношениях с руководителем Федерации футбола Таджикистана, с главным тренером, президентом и тренером Академии «Истиклола»... Все может быть, но это долгое обсуждение и работа. Время покажет.

    — Как возникла идея проведения этого товарищеского матча?

    — Я был здесь не так давно, проводил турнир памяти отца. Встречался с руководством и тренерским штабом «Истиклола», с российским послом футбольной федерации... После чего я рассказал об идее такого матча руководству клуба, и я очень рад, что в итоге мы здесь.

    — Вы были игроком «Локомотива», потом стали тренером. А кем быть труднее?

    — Конечно, тренером. И психологически устаешь, и морально. Надо иметь к каждому игроку подход, общаться. Дома практически не бываю.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    26.06.2016 17:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 27 июня 2016, 09:41

      Черевченко молодец! Если и с ним так же поступят, как с большинством тренеров Локо, я буд прямо крайне огорчен

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