Кубок Америки-2016. США и Колумбия сыграют в матче за третье место

В воскресенье состоится предпоследняя игра Кубка Америки-2016.

Сборные США и Колумбии встретятся в матче за третье место. Напомним, в полуфинале американцы уступили сборной Аргентины, а колумбийцы оказались слабее команды Чили.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

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