На следующей неделе Бердыев проведет переговоры с РФС

Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев в ближайшее время может возглавить сборную России. Сообщается, что на следующей неделе 63-летний специалист проведет первый раунд переговоров с РФС о возможном назначении на пост наставника национальной команды.

Напомним, что нынешний главный тренер россиян Леонид Слуцкий объявил о своем уходе из сборной. Претендентами на вакантное место также являются Станислав Черчесов и Гус Хиддинк.

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