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    На следующей неделе Бердыев проведет переговоры с РФС

    Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев в ближайшее время может возглавить сборную России. Сообщается, что на следующей неделе 63-летний специалист проведет первый раунд переговоров с РФС о возможном назначении на пост наставника национальной команды.

    Напомним, что нынешний главный тренер россиян Леонид Слуцкий объявил о своем уходе из сборной. Претендентами на вакантное место также являются Станислав Черчесов и Гус Хиддинк.

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    Источник: БИЗНЕС Online

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    25.06.2016 11:08
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +17971

      арейская 26 июня 2016, 04:26

      Очень нравится Бердыев как тренер клубов, но в сборную всё-же лучше Черчесова

      0
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      Рейтинг: +666

      vlad1969 25 июня 2016, 19:59

      Черчесов или Валера!! Оба умеют посылать нахуй уродов с зп как у некоторых городов бюджет! нужен человек который будет бить в табло за понты!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 25 июня 2016, 18:24

      Достойный тренер Курбан, он выгонит блатных и в сборную возьмет лучших из разных клубов!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +127

      талхк 25 июня 2016, 17:28

      что же вы тупые все такие? Бердыев исключительно клубный тренер. Невозможно будет в сборной играть все матчи исключительно от обороны. Это будет еще больший провал. Черчесова надо,самый лучший вариант.

      -1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 25 июня 2016, 15:07

      Если это не утка, то Ростов жалко! Но лучше в сборную, чем в Спартак!

      0
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 25 июня 2016, 14:29

      Наиболее подходящей кандидатуры на данный момент не имеется. Все эти протеже Мудко (тренеры и футболисты) показали как они умеют не играть в футбол. У Бердыева думаю будут новые лица в сборной, а всех засранцев - на помойку.

      1
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 25 июня 2016, 13:51

      Ну, наконец-то разум проснулся!!!

      3
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      Рейтинг: +6887

      sochi-2013 25 июня 2016, 13:29

      Если Бердыев не вытянет нашу сборную, тогда точно никто не сможет.
      Смело поставим крест!

      10
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      Рейтинг: +68

      солмон 25 июня 2016, 13:04

      Вот кто может влить свежую кровь в сборную, если только эта кровь есть в России

      4
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      Рейтинг: -15

      loboda2012 25 июня 2016, 13:00

      Поднять и вывести на новый уровень сборную, поможет не Бердыев, а растрел всех кривоногих идиотов начиная с Дзюбы и Кокорина и заканчивая Березуцкими, Широковым и Игнашевичем.

      -3
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