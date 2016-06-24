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    «Рубин» хочет избавиться от Дядюна

    Нападающий «Рубина» Владимир Дядюн, по всей вероятности, покинет клуб в нынешнее трансферное окно. Руководство казанцев не устраивает игра 27-летнего футболиста с зарплатой порядка полтора миллиона евро в год, который в последних двух сезонах забил лишь три мяча и сделал одну результативную передачу в 50-ти поединках.

    Существует вероятность перехода Дядюна в нижнекамский «Нефтехимик», который с нового сезона будет выступать в ФНЛ. Однако в этом случае камнем преткновения может стать высокая зарплата форварда.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    24.06.2016 17:44
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 25 июня 2016, 07:50

      Давно пора.

      0
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 25 июня 2016, 00:56

      Заголовок такой, что можно подумать - они киллера ищут.

      3
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      Рейтинг: +44

      Keeper161 24 июня 2016, 23:38

      ПОРА ЗАБИВАТЬ ,ВОВОЧКА

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская > Keeper161 25 июня 2016, 02:09

      Сидя на лавке много не забьёшь, а его выпускали на считанные минуты, и упрекнуть его не в чем, на поле появлялся всегда стремительный, с горящими глазами, но как можно доказать свою состоятельность за эти жалкие минуты, но моё сугубо личное мнение

      0
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      Рейтинг: +44

      Keeper161 > арейская 25 июня 2016, 09:22

      ИЗ ЗА ЭТОГО НАДО УХОДИТЬ В КЛУБ ВТОРОЙ ВОСЬМЕРКИ ,ГДЕ БУДЕТ ОСНОВНЫМ

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 24 июня 2016, 21:45

      Большой камень преткновения разбух от денег в Рубине и сам не хочет выкатываться.Хоть бы совесть включил-ушёл добровольно и запил с горя за позорное прошлое,в детдом занес толику малую приглянувшемуся сироте....

      2
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      Рейтинг: +240

      gambler35 24 июня 2016, 20:47

      С ума посходили с такими зарплатами...

      3
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      Рейтинг: +345

      zadira56 24 июня 2016, 19:56

      Может рублей?
      Лишь бы что написать,блин.

      -1
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      Рейтинг: +26

      GK_61 24 июня 2016, 19:35

      Мне интересно, кто его захочет купить?
      По арендам шататься начнёт

      -1
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      Рейтинг: +100

      Samov@r 24 июня 2016, 18:39

      Это где то 460 тыс.в месяц за что? он на замену через раз выходил а потом у клубов появляются долги и они прикращают своё как например в Нижнем случилось

      1
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      Рейтинг: +48

      Kostya83 24 июня 2016, 18:38

      Вот это уровень))

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