Нападающий «Пескары» Джанлука Лападула стал игроком «Милана». О сроках контракта информация пока не предоставляется. В минувшем сезоне 26-летний игрок принял участие в 46-ти поединках во всех турнирах, записав в свой актив 30 забитых мячей и 12 голевых передач.

«Свершилось то, чего хотели и я, и «Милан». Я очень рад и хочу поблагодарить Сильвио Берлускони и Адриано Галлиани, также желаю президенту скорейшего выздоровления.

Конечно же, хочу сказать спасибо «Пескаре». Переговоры прошли невероятно быстро, так как у обоих сторон было желание поскорее их завершить, и это правильно. Это неделя была необычайно насыщена, сейчас мне предстоит заняться в «Милане» тем, что я обязан делать», – сказал Лападула.