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    Голубов пополнил состав «Актобе»

    Форвард Дмитрий Голубов подписал контракт «Актобе». Детали соглашения 31-летнего игрока пока не разглашаются.

    В прошедшем сезоне нападающий выступал за ставропольское «Динамо», проведя в ПФЛ семь поединков и записав на свой счет один забитый мяч.

    За свою карьеру Голубов защищал цвета «Москвы», столичного «Торпедо», «Алании», «Уфы», «Уралана», «Текстильщика», ульяновской «Волги», «Балтики», брянского «Динамо» и «Томи».

    Источник: ФК «Актобе»

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    24.06.2016 12:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +283

      SpazMatikus 24 июня 2016, 13:09

      А раньше вроде сильный клуб был по местным меркам.а сейчас что хлам один собирает,видимо не здоровые дела происходят в Актюбинске

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