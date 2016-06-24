Голубов пополнил состав «Актобе»

Форвард Дмитрий Голубов подписал контракт «Актобе». Детали соглашения 31-летнего игрока пока не разглашаются.

В прошедшем сезоне нападающий выступал за ставропольское «Динамо», проведя в ПФЛ семь поединков и записав на свой счет один забитый мяч.

За свою карьеру Голубов защищал цвета «Москвы», столичного «Торпедо», «Алании», «Уфы», «Уралана», «Текстильщика», ульяновской «Волги», «Балтики», брянского «Динамо» и «Томи».