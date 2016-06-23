«Кубань» подписала контракт с Марковым

«Кубань» пополнилась защитником Николаем Марковым. 31-летний игрок ранее защищал цвета «Урала» и «Краснодара». В прошедшем сезоне в составе «быков» он принял участие в семи поединках РФПЛ. Соглашение футболиста с желто-зелеными рассчитано до 2019-го года.

«Команда и город мне прекрасно знакомы. Надеюсь, это ускорит процесс адаптации и позволит как можно быстрее начать приносить пользу команде. Перед нами стоит серьезная цель, и нужно приложить все силы, чтобы выполнить стоящую перед нами задачу. При этом я уверен, если каждый на своем участке будет работать на полную мощность, нам это все вполне по силам», – сказал Марков.