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Белоруков сменил «Амкар» на «Динамо»

22 июня 2016, 17:05
7

Капитан «Амкара» Дмитрий Белоруков продолжит свою карьеру в составе московского «Динамо». Клуб и футболист договорились о контракте.

«Расставаться с футболистами всегда нелегко, а с такими как Дима – нелегко вдвойне. Он не просто сильный футболист, который на протяжении многих лет цементировал оборону нашей команды и сыграл за нее более 250 матчей. Белоруков был в «Амкаре» настоящим лидером, вожаком, я бы даже сказал, олицетворением нашей команды.

Мы были бы рады продолжить сотрудничество, но, думаю, никто не вправе осуждать его за это решение. Дмитрий отдал команде все, что мог, и к тому, что он решил сменить обстановку, надо отнестись с пониманием. Хочу еще раз от имени всех болельщиков «Амкара» поблагодарить его за 12 лет, проведенных в Перми, и пожелать ему всего наилучшего», – сказал генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин.

После уточнения всех деталей нового контракта, Дмитрий выступил с обращением к болельщикам пермского клуба.

«Я принял трудное решение, возможно, самое трудное в жизни. Но, надеюсь, болельщики «Амкара» поймут меня. Я в Перми уже 12-й год, и едва ли хоть кто-то сможет упрекнуть меня в том, что я не отдавал всего себя ради своей команды. Хочу поблагодарить и руководителей клуба, которые за это время несколько раз предлагали мне переподписать контракт с «Амкаром» на условиях, которые меня полностью устраивали, и Гаджи Муслимовича Гаджиева, сделавшего меня играющим тренером. Но я должен признаться, что в последнее время чувствовал нехватку мотивации. Любому человеку, и не только спортсмену, нужны новые эмоции, новые впечатления. Однако футболисту они нужны в особенности, потому что век игрока короток, и нет смысла проводить вполнакала ни один отрезок своей карьеры.

В последнее время я часто задумывался о том, что надо что-то менять. За все годы у меня было немало предложений перейти из «Амкара» в тот или иной клуб РФПЛ, и некоторые из них были весьма выгодными в финансовом плане. Но я неизменно отвечал на них отказом, потому что, как говорится, прикипел к Перми и не видел смысла уезжать отсюда. Но сейчас считаю, что пришла пора нового витка в карьере. «Динамо» сделало мне серьезное предложение, и, на мой взгляд, это произошло как раз вовремя. Боюсь, что в противном случае моя карьера могла бы пойти по нисходящей.

Хочу от души поблагодарить всех. «Амкар» навсегда останется в моем сердце, и я очень надеюсь, что пермские болельщики тоже будут вспоминать меня по-доброму», – сказал Белоруков.

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Источник: ФК «Амкар»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Трансферы Амкар-Пермь Динамо Белоруков Дмитрий
Комментарии (7)
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Pro100Kid
1466604773
Ну и зачем динамо такой возрастной,пусть и толковый футболист...Им же надо думать сразу и о игре в РФПЛ через сезон,поэтому рациональнее брать игроков не на 1 сезон и не 33-летних
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Diesel133
1466605633
нифига себе, он сколько лет в Перми отыграл..
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jet andy
1466609997
Пошел на понижение.
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343443
1466612561
нифига себе
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Keeper161
1466614944
ЗАЧЕМ ?МОГ БЫ ЗАКОНЧИТЬ КАРЬЕРУ В АМКАРЕ ,И СТАТЬ ТРЕНЕРОМ.КАК КИРИЧЕНКО В РОСТОВЕ
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арейская
1466641860
Похвально! Очень проникновенно сказал, и думаю ни у кого не возникнет мысли как-то негативно прореагировать на это
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zenitforever2015
1466675305
Заканчивать карьеру лучше там, где и начинал.
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