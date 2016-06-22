Белоруков сменил «Амкар» на «Динамо»

Капитан «Амкара» Дмитрий Белоруков продолжит свою карьеру в составе московского «Динамо». Клуб и футболист договорились о контракте.

«Расставаться с футболистами всегда нелегко, а с такими как Дима – нелегко вдвойне. Он не просто сильный футболист, который на протяжении многих лет цементировал оборону нашей команды и сыграл за нее более 250 матчей. Белоруков был в «Амкаре» настоящим лидером, вожаком, я бы даже сказал, олицетворением нашей команды.

Мы были бы рады продолжить сотрудничество, но, думаю, никто не вправе осуждать его за это решение. Дмитрий отдал команде все, что мог, и к тому, что он решил сменить обстановку, надо отнестись с пониманием. Хочу еще раз от имени всех болельщиков «Амкара» поблагодарить его за 12 лет, проведенных в Перми, и пожелать ему всего наилучшего», – сказал генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин.

После уточнения всех деталей нового контракта, Дмитрий выступил с обращением к болельщикам пермского клуба.

«Я принял трудное решение, возможно, самое трудное в жизни. Но, надеюсь, болельщики «Амкара» поймут меня. Я в Перми уже 12-й год, и едва ли хоть кто-то сможет упрекнуть меня в том, что я не отдавал всего себя ради своей команды. Хочу поблагодарить и руководителей клуба, которые за это время несколько раз предлагали мне переподписать контракт с «Амкаром» на условиях, которые меня полностью устраивали, и Гаджи Муслимовича Гаджиева, сделавшего меня играющим тренером. Но я должен признаться, что в последнее время чувствовал нехватку мотивации. Любому человеку, и не только спортсмену, нужны новые эмоции, новые впечатления. Однако футболисту они нужны в особенности, потому что век игрока короток, и нет смысла проводить вполнакала ни один отрезок своей карьеры.

В последнее время я часто задумывался о том, что надо что-то менять. За все годы у меня было немало предложений перейти из «Амкара» в тот или иной клуб РФПЛ, и некоторые из них были весьма выгодными в финансовом плане. Но я неизменно отвечал на них отказом, потому что, как говорится, прикипел к Перми и не видел смысла уезжать отсюда. Но сейчас считаю, что пришла пора нового витка в карьере. «Динамо» сделало мне серьезное предложение, и, на мой взгляд, это произошло как раз вовремя. Боюсь, что в противном случае моя карьера могла бы пойти по нисходящей.

Хочу от души поблагодарить всех. «Амкар» навсегда останется в моем сердце, и я очень надеюсь, что пермские болельщики тоже будут вспоминать меня по-доброму», – сказал Белоруков.

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