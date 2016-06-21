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  • Степаненко: «Что-то слабее украинского чемпионата сейчас тяжело найти»

Степаненко: «Что-то слабее украинского чемпионата сейчас тяжело найти»

21 июня 2016, 13:48
4

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко выразил мнение, что уровень чемпионата Украины не соответствует высокому европейскому уровню.

«Футболисты сборной играют в украинском чемпионате, слабее которого сейчас тяжело найти. У нас 10 команд в турнире играют сзади и ждут ставки-переставки, сдачи-пересдачи. Им не платят. Они ждут матчей с «Шахтером» и «Динамо», когда им подвезут деньги, чтобы хоть немного заработать.

В командах играют молодые ребята по 20 лет. Когда у тебя мяч, то можно хоть 10 секунд принимать решение, обводить одного, второго», – сказал Степаненко.

Источник: Terrikon
Украина. Премьер-Лига Шахтер Степаненко Тарас
Комментарии (4)
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Muhametshin
1466506428
Нее есть слабее, это РФПЛ у вас хотябы Днепр с шахтёром в лиге Европы до финала доходили, а у нас из группы выйти не могут.
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Axidan
1466519741
судя по выступлениям сборных - уровень примерно одинаковый. футбол у нас в глубочайшей ж.пе!
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