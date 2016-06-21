Степаненко: «Что-то слабее украинского чемпионата сейчас тяжело найти»

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко выразил мнение, что уровень чемпионата Украины не соответствует высокому европейскому уровню.

«Футболисты сборной играют в украинском чемпионате, слабее которого сейчас тяжело найти. У нас 10 команд в турнире играют сзади и ждут ставки-переставки, сдачи-пересдачи. Им не платят. Они ждут матчей с «Шахтером» и «Динамо», когда им подвезут деньги, чтобы хоть немного заработать.

В командах играют молодые ребята по 20 лет. Когда у тебя мяч, то можно хоть 10 секунд принимать решение, обводить одного, второго», – сказал Степаненко.