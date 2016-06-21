Президент «Ньюэллс Олд Бойз» надеется вернуть Месси в ближайшие четыре года

Новый президент «Ньюэллс Олд Бойз» Эдуардо Бермудес заявил, что хочет вернуть в клуб нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. Напомним, именно за этот аргентинский клуб Месси выступал до 12 лет.

«В течение этих четырех лет, что мне предстоит провести в офисе клуба, я хотел бы исполнить мою мечту – вернуть Месси.

Тем не менее первое, что нужно сделать – это привести дела клуба в порядок», – сказал Бермудес.

Ранее сам Месси не раз заявлял, что после окончания карьеры в Европе хотел бы поиграть за клуб из Росарио.