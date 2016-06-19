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    Сарсания: «Может, Широков решит уехать в Китай или арабские страны»

    Футбольный агент Константин Сарсания поделился своим мнением о том, где может продолжить карьеру полузащитник Роман Широков, если его переговоры с ЦСКА о продлении контракта завершаться безрезультатно.

    «Варианты найдутся. Другое дело финансовый вопрос. Уже вряд ли кто-то заплатит Роману такие деньги, как в «Спартаке», «Зените». Кто позовет? ЦСКА, «Зенит», «Спартак» – нет. «Локомотив» – вряд ли. В «Ростов» – точно не позовут. В «Краснодаре» уже был. Другие российские команды не способны много платить… Дилемма. Может, он решит в Китай уехать или в арабские страны. Посмотрим», – заявил Сарсания.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.06.2016 21:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +269

      Пчела 672 20 июня 2016, 00:48

      Ну да)) и бросит ЛЧ)) Сарсанья какую то чепуху несёт. Это наверное старческий маразм))

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      Рейтинг: +18

      Wer-002 19 июня 2016, 22:26

      Я бы Широкова да же в Уфу не брал от него толку нету!!!

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