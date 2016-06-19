Канга сменит «Ростов» на «Црвену Звезду»

Полузащитник «Ростова» Каку Гуелор Канга продолжит свою карьеру в «Црвене Звезде». Как сообщает источник, габонец не собирается продлевать контракт с желто-синими, заканчивающийся этим летом, и перейдет в сербский клуб на правах свободного агента.

Завтра футболист должен будет прибыть в Сербию для подписания соглашения со своим новым клубом. По данным источника в Белграде 25-летний хавбек будет получать 500 тысяч долларов в год с учетом всех бонусов.

В минувшем сезоне Канга в 17 матчах за «Ростов» забил два мяча и отдал три голевые передачи.