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    Агент: «Жемалетдинов хочет играть в «Локомотиве», пока клуб не особо двигается»

    Агент нападающего «Локомотива» Рифата Жемалетдинова Вадим Шпинев прокомментировал информацию о том, что его клиент продолжит карьеру в «Рубине».

    – Я не знаю, откуда пошла эта информация, кому это нужно. Парень является футболистом «Локомотива».

    – Когда заканчивается его контракт с «Локо»?

    – Не могу сказать. Это внутренняя информация. Она ни к чему. У него действующий контракт с «Локомотивом». Наверное, клуб сделает ему какое-то предложение, будет пытаться договориться.

    – Он никуда не собирается уходить?

    – Но вы же знаете, какая судьба у футболиста. Все может быть. Парень очень хочет остаться в этой команде. Играть и прогрессировать. Он воспитанник «Локо» с 5 лет. Если вдруг что-то произойдет, на то будут веские обстоятельства, я думаю. Локомотивский парень. Он не смотрит – ни в право, ни влево.

    – «Локомотив» пока не предлагал ему новый контракт?

    – Пока клуб особо не двигается. Парень вообще ни о чем не думает. Он тренируется и хочет играть в «Локомотиве». Рифат – воспитанник и настоящий локомотивский футболист, – сказал Шпинев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.06.2016 20:31
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +62

      footballforeverNN 19 июня 2016, 20:47

      все говно от агентов, делают деньги из воздуха...мрази

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 18 июня 2016, 02:14

      Появился отличный свой игрок , походу потеряем ! Какое то говно твориться в ЛОКО ! Очень это не хорошо.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 18 июня 2016, 00:22

      Трепло ты -а не агент.

      0
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 17 июня 2016, 23:17

      Кирилл Котов: ...Однако Жемалетдинов выбрал другую команду, а именно «Рубин». Нам известно, какие условия были ему там предложены. По нашему мнению, это неадекватные деньги для совсем еще молодого футболиста, который провел всего несколько матчей в Премьер-лиге. Жемалетдинов вправе покинуть «Локомотив», воспользовавшись опцией самовыкупа. Очень жаль, что он выбрал большие деньги, а не родной клуб, в который пришел пятилетним мальчиком». Это официальное заявление. и кому после этого верить? Агенту футболиста или зятю Смородины???

      0
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    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 17 июня 2016, 20:55

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Пятое подряд сообщение о Жемалетдинове. И с каждым -- Локомотив выглядит всё непригляднее и непригляднее.

      Если в первой статье на меня напустился локомотивщик с упрёками, что Зенит по его мнению недостаточно много Титулов выигрывает - то теперь уже попрятался и сидит себе тихохонько. Ведь не получается обвинить посторонних -- в той грязи, что происходит между Жемалетдиновым и Локомотивом. Клуб очевидно облажался.

      -5
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