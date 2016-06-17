Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Спартак» больше не нуждается в Паршивлюке. Игрок может перейти в «Локомотив»

«Спартак» больше не нуждается в Паршивлюке. Игрок может перейти в «Локомотив»

17 июня 2016, 18:11
44

Защитник «Спартака» Сергей Паршивлюк может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Сообщается, что россиянин больше не нужен красно-белым. В ближайшее время 27-летний футболист может перейти в «Локомотив».

Ранее сообщалось, что в услугах игрока обороны заинтересован также «Рубин».

Напомним, что Паршивлюк выступает в составе «Спартака» с 2007 года. За это время он провел за московский клуб 157 матчей и забил три гола.

Примите участие в Конкурсе прогнозов и выиграйте один из 100 призов

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Паршивлюк Сергей
Комментарии (44)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Тraumtanzеr
1466176772
Фудун, сука, что ты тваришь.Отдайте в аренду.
Ответить
grihakr
1466177521
своих направо и налево,дебилы
Ответить
ФК Зенит всея Руси
1466178058
Клёво. Гниль полезла из Тарасовки.
Ответить
GM
1466178749
И что нам скажут поросятки по поводу этой новости? Как обоснуют ненужность Паршивлюка? Как там ромбик, в каждый мозг и сердце заколоченный, поживает? Часто ли вспоминают крылатую фразу Лаврова, когда читают об очередных действиях руководства своего любимого мясокомбината? ;)
Ответить
ivanthebest
1466180206
С одной стороны плохо отдавать своего воспитанника, с другой, может оно и к лучшему, т.к. если что-то не идёт, значит нужно принимать радикальные меры и всё перетряхивать, сейчас в Спартаке всё на это похоже, результаты всего этого, мы и посмотрим по итогам нового сезона.
Ответить
Шнюхинс
1466180731
у меня писюн маленький
Ответить
Emilk
1466181271
спартак вперед
Ответить
roma33rus
1466185961
жаль!
Ответить
ФК Зенит всея Руси
1466186911
Хорошо хоть от балласта стали освобождаться. ------- Не. По
ка что не полностью. Из всего балласта наш футбол пока что освободился лишь от ФК Динамо. А вот когда следом рухнет в пердив и ФКСМ -- тогда дело пойдёт на поправку.
Ответить
gor77
1466232923
Цирк под названием спартак - продолжается. Что-то будет перед началом нового чемпионата! ))))
Ответить
Главные новости
Участник ЧМ-2026 анонсировал товарищеский матч против России
10:21
Слуцкий сказал, кто лучше – Соболев или Дзюба
10:08
В ЦСКА сказали, могли ли назначить Гусева вместо Игдисамова
09:56
Игрок «Родины» – о победе над «Зенитом»: «Чемпионы играли с чемпионами»
09:38
1
Месси временно прекратил играть за «Интер Майами»
09:26
Известен один из кандидатов на позицию вингера в «Спартаке»
09:08
4
Фото«Динамо» отдало вратаря в аренду
08:52
Слуцкий сказал, в чем Тюкавин уступает Кордобе, Дзюбе и Даку
08:39
3
Бразильский клуб принял решение по Кордобе
08:30
4
Дзюба обратился к Даку: «Родной, ты можешь сделать «Спартак» чемпионом»
08:18
1
Все новости
Все новости
Известен один из кандидатов на позицию вингера в «Спартаке»
09:08
3
Фото«Динамо» отдало вратаря в аренду
08:52
Слуцкий сказал, в чем Тюкавин уступает Кордобе, Дзюбе и Даку
08:39
3
Итоги третьего тура РПЛ 2026/2027. Единоличное лидерство «Краснодара» и шок в Петербурге: обзор всех матчей
08:30
Бразильский клуб принял решение по Кордобе
08:30
4
Дзюба обратился к Даку: «Родной, ты можешь сделать «Спартак» чемпионом»
08:18
1
Слуцкий назвал экзотическую лигу, в которую пошел бы пешком
04:51
3
Слуцкий обвинил ЦСКА в непрофессионализме: «Невозможно так плохо работать»
02:55
5
Слуцкий вынес вердикт Воробьеву из «Краснодара»
01:29
2
Погребняк назвал причину поражения «Зенита» от «Родины»
01:19
2
Газзаев отреагировал на волевую победу «Краснодара» над «Спартаком»
00:52
4
Даку опубликовал пост после дебюта за «Спартак»
00:48
8
Слуцкий предрек «Локомотиву» борьбу за выживание в РПЛ в случае ухода двух игроков
00:40
1
Тренер «Факела» Василенко пропустит матч с ЦСКА: известна причина
00:36
3
Агент Барко честно ответил, как обстоят дела с продлением контракта со «Спартаком»
00:28
3
Слуцкий объяснил, почему считает Пиняева посредственным футболистом
00:08
3
Слуцкий пообещал застрелиться, если Головин перейдет в «Зенит»
00:03
7
«Кто-то уйдет»: раскрыты подробности конфликта внутри «Локомотива»
Вчера, 23:58
6
«Балтика» близка к покупке легионера из другого клуба РПЛ
Вчера, 23:43
1
Быстров назвал команды, которые поборются за чемпионство в РПЛ
Вчера, 23:27
Слуцкий уличил ЦСКА в трансферном преступлении
Вчера, 23:14
2
Московский клуб думает о назначении Бердыева
Вчера, 23:00
2
Спартаковец Угальде заинтересовал европейский клуб
Вчера, 22:48
3
Черчесов одним словом описал игру «Ахмата» с «Факелом»
Вчера, 22:36
1
Экс-игрок «Барселоны» может стать спортивным директором «Ростова»
Вчера, 22:11
3
Президент РПЛ описал победу «Краснодара» над «Спартаком» одним наречием
Вчера, 21:59
Официальная позиция ЦСКА насчет трансфера Дзюбы
Вчера, 21:53
5
Экс-владелец «Химок» Садыгов пытается обжаловать в CAS свое отстранение от футбола
Вчера, 21:47
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+