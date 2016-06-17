«Спартак» больше не нуждается в Паршивлюке. Игрок может перейти в «Локомотив»

Защитник «Спартака» Сергей Паршивлюк может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Сообщается, что россиянин больше не нужен красно-белым. В ближайшее время 27-летний футболист может перейти в «Локомотив».

Ранее сообщалось, что в услугах игрока обороны заинтересован также «Рубин».

Напомним, что Паршивлюк выступает в составе «Спартака» с 2007 года. За это время он провел за московский клуб 157 матчей и забил три гола.

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