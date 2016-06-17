Игуаин – главная трансферная цель «Атлетико» в это межсезонье

«Атлетико» заинтересовано в приобретении нападающего «Наполи» Гонсало Игуаина. Игрок сборной Аргентины стал главной трансферной целью мадридского клуба в это межсезонье.

28-летнего форварда в своем составе хочет видеть лично главный тренер «матрасников» Диего Симеоне, который считает, что с помощью футболиста сможет добиться победы в Лиге чемпионов.

В прошедшем сезоне Игуаин провел в чемпионате Италии 35 матчей и забил 36 голов. Его рыночная стоимость составляет 60 миллионов евро.