«Ювентус» включит Перейру в сделку по Витселю

«Ювентус» не сбрасывает со счетов полузащитника «Зенита» Акселя Витселя даже после покупки Миралема Пьянича. Также в список приоритетных покупок входят Хавьер Маскерано из «Барселоны».

Туринцы готовы включить в сделку по Витселю 24-летнего аргентинского хавбека Роберто Перейру. Учитывая, что контракт бельгийца с российским клубом истекает через год, то он может стать свободным агентом. И его трансферная стоимость может быть снижена до 20 миллионов евро или 15 миллионов плюс бонусы.

Известно об интересе к 27-летнему Витселю со стороны «Наполи», «Ромы», «Милана», «Эвертона» и «Сток Сити».

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