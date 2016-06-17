Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Ювентус» включит Перейру в сделку по Витселю

17 июня 2016, 10:57
4

«Ювентус» не сбрасывает со счетов полузащитника «Зенита» Акселя Витселя даже после покупки Миралема Пьянича. Также в список приоритетных покупок входят Хавьер Маскерано из «Барселоны».

Туринцы готовы включить в сделку по Витселю 24-летнего аргентинского хавбека Роберто Перейру. Учитывая, что контракт бельгийца с российским клубом истекает через год, то он может стать свободным агентом. И его трансферная стоимость может быть снижена до 20 миллионов евро или 15 миллионов плюс бонусы.

Известно об интересе к 27-летнему Витселю со стороны «Наполи», «Ромы», «Милана», «Эвертона» и «Сток Сити».

Примите участие в Конкурсе прогнозов и выиграйте один из 100 призов

Источник: Tuttosport
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Трансферы Зенит Ювентус Витсель Аксель Перейра Роберто
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Lenin26
1466152185
Одуванчика продавать не задумываясь,уж очень не хочет в России играть,да и сказать что он незаменим нельзя,игрок хороший но не более вполне можно найти и лучше на его место.
Ответить
Moglover
1466152928
Перейра в прошлом сезоне довольно таки хорош был,. а этот сезон провалил.
Ответить
U-Jin
1466158074
месяц назад же писали шо он продлил
Ответить
Главные новости
Слуцкий сказал, кто лучше – Соболев или Дзюба
10:08
В ЦСКА сказали, могли ли назначить Гусева вместо Игдисамова
09:56
Игрок «Родины» – о победе над «Зенитом»: «Чемпионы играли с чемпионами»
09:38
1
Месси временно прекратил играть за «Интер Майами»
09:26
Известен один из кандидатов на позицию вингера в «Спартаке»
09:08
3
Фото«Динамо» отдало вратаря в аренду
08:52
Слуцкий сказал, в чем Тюкавин уступает Кордобе, Дзюбе и Даку
08:39
3
Бразильский клуб принял решение по Кордобе
08:30
4
Дзюба обратился к Даку: «Родной, ты можешь сделать «Спартак» чемпионом»
08:18
1
Слуцкий обвинил ЦСКА в непрофессионализме: «Невозможно так плохо работать»
02:55
5
Все новости
Все новости
ФотоМальдини нашел новый клуб – седьмой в карьере
Вчера, 18:37
Фото«Комо» подписал игрока сборной Англии за 30 миллионов
9 августа
Стало известно, почему Гвардиола отказал сборной Италии
9 августа
«Барселона» потерпела сенсационное поражение
9 августа
1
«ПСЖ» в шаге от трансфера конкурента для Сафонова за 36 миллионов
9 августа
1
33-летний Лукаку определился с новым клубом
8 августа
1
Паредес близок к возвращению в Европу спустя год
8 августа
«Реал» отдал игрока в аренду клубу Серии А
7 августа
«Динамо» обсуждает покупку форварда за 15 миллионов
7 августа
1
Фото«Комо» арендовал экс-игрока сборной Бразилии и «Манчестер Сити»
7 августа
«ПСЖ» определился, сколько заплатит за нового вратаря
6 августа
Лукаку может перейти в команду Миранчука
5 августа
1
«Реал» отдаст хавбека в аренду клубу Серии A
5 августа
Фото«Байер» приобрел воспитанника «Реала» за 30 миллионов
5 августа
ВидеоТысячи людей пришли на похороны Барези в Милане
4 августа
3
Фото«Хетафе» подписал воспитанника «Зенита»
4 августа
1
Фото«Ювентус» отдал защитника в аренду «Фиорентине»
4 августа
Фото«Ювентус» отправил хавбека в аренду с возможностью продажи за 12 миллионов
4 августа
ФотоФаны «Манчестер Сити» недовольны формой клуба, поскольку она вызывает трипофобию
2 августа
1
Буффон отреагировал на связи Пирло с Россией – из-за них тренер не возглавил сборную Италии
2 августа
2
«Реал» вел 2:0, но сыграл вничью в товарищеском матче
1 августа
«Манчестер Сити» уступил в Гонконге после ошибки Хусанова
1 августа
«Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» могут совершить обмен игроками
1 августа
Анчелотти трогательно попрощался с Барези
1 августа
«Реал» продал «Фиорентине» универсального защитника
31 июля
«Хетафе» подпишет воспитанника «Зенита»
31 июля
1
Реакция «Милана» на смерть Барези
31 июля
3 итальянских клуба заинтересовались игроком «Реала»
31 июля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+