Петреску: «Единственный игрок, которого бы я уговаривал остаться в «Кубани» – Месси»

Новый главный тренер «Кубани» Дан Петреску поделился мнением о трансферных планах краснодарского клуба во время летнего трансферного окна.

– Именитых новичков ждать?

– Вы имеете в виду Месси? Не имена играют в футбол, а хороший коллектив с футболистами у которых высокий энтузиазм. В «Кубани» будут играть те, кто хочет этого, уговаривать мы никого не будем. Единственный игрок, которого бы я уговаривал остаться – Месси.