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    Петреску: «Единственный игрок, которого бы я уговаривал остаться в «Кубани» – Месси»

    Новый главный тренер «Кубани» Дан Петреску поделился мнением о трансферных планах краснодарского клуба во время летнего трансферного окна.

    – Именитых новичков ждать?

    – Вы имеете в виду Месси? Не имена играют в футбол, а хороший коллектив с футболистами у которых высокий энтузиазм. В «Кубани» будут играть те, кто хочет этого, уговаривать мы никого не будем. Единственный игрок, которого бы я уговаривал остаться – Месси.

    Источник: Sportbox.ru

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    16.06.2016 20:01
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 17 июня 2016, 12:37

      Петреску уже начал веселить... Что будет через год? Вот выиграет Кубань Кубок и завершит сезон на первом месте - тогда похохочем вместе...

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