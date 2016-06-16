Петреску: «Единственный игрок, которого бы я уговаривал остаться в «Кубани» – Месси»

Петреску уже начал веселить... Что будет через год? Вот выиграет Кубань Кубок и завершит сезон на первом месте - тогда похохочем вместе...
Новый главный тренер «Кубани» Дан Петреску поделился мнением о трансферных планах краснодарского клуба во время летнего трансферного окна.
– Именитых новичков ждать?
– Вы имеете в виду Месси? Не имена играют в футбол, а хороший коллектив с футболистами у которых высокий энтузиазм. В «Кубани» будут играть те, кто хочет этого, уговаривать мы никого не будем. Единственный игрок, которого бы я уговаривал остаться – Месси.