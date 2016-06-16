Темников: «Уже шутили над Рыковым, но верим, что он выведет нас в Премьер-лигу»

Защитник «Динамо» Иван Темников оценил шансы команды на возвращение в Премьер-лигу в следующем сезоне, а также прокомментировал появление в команде Владимира Рыкова, который в последних трех сезонах вылетал из РФПЛ с разными командами.

«У нас будет достаточно времени на то, чтобы сыграться. Впереди ждет сбор в Германии, там запланировано большое количество контрольных встреч, через них будет наигрывать связи. А потом уже по возвращению нас также ждет еще одна проверка перед стартом ФНЛ.

Рыков? Мы уже шутили по данному поводу, но сейчас верим, что Володя станет как раз лидером «Динамо», который поведет за собой клуб в элиту, где бело-голубым самое и место», – заявил Темников в интервью корреспонденту «Бомбардира» Ивану Адаменко.

Полностью интервью Ивана Темникова можно найти здесь.