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    Агент: «Было предложение из «Уфы», но Панченко подпишет контракт с «Динамо»

    Агент форварда ЦСКА Кирилла Панченко прокомментировал информацию о переходе своего подопечного в московское «Динамо».

    «Скорее всего, Кирилл сегодня перейдет из ЦСКА в «Динамо» на правах аренды на год. Пока официально он еще не перешел. Мы рассматривали много вариантов, почти из всех клубов РФПЛ, кроме первой пятерки. Идеальное предложение было из «Уфы» из-за главного тренера Виктора Гончаренко, с которым Кирилл знаком. Но ради маленького ребенка и жены он принял решение остаться в Москве — это очень удобно», – заявил Виктор Панченко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.06.2016 13:13
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 16 июня 2016, 15:54

      Агент: «Было предложение из «Уфы», но Панченко подпишет контракт с «Динамо»
      -----
      В переводе это звучит: Ему предложили шоколада, но по причине отсутствия вкуса он принялся жрать .овно.

      Переход в Динамо это небывалое унижение, крест на биографии.

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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 16 июня 2016, 15:53

      Зря он.

      Испачкается на всю жизнь.

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      Рейтинг: +988

      опус 2 16 июня 2016, 15:37

      Деньги и жизнь в столице это главное ! Кончился ,ещё недавно ,перспективный игрок !

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      Рейтинг: +132

      Su27Flanker 16 июня 2016, 13:21

      Вроде неплохая команда в динамо собираеться, обязаны возвращяться

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