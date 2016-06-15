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«Волга» из Нижнего Новгорода будет расформирована

15 июня 2016, 19:50
19

Нижегородская «Волга» не сыграет в новом сезоне ФНЛ в связи с расформированием. Такое решение было принято правлением клуба.

«На последнем правлении ФК «Волга» принято решение о расформировании клуба – в новом сезоне команда не будет выступать в Футбольной национальной лиге.

Решение связано с невозможностью обеспечить текущую деятельность клуба и одновременно выплачивать долги перед иностранными агентами игроков, контракты с которыми были подписаны в 2010-2011 годах предыдущим руководством клуба (Алексей Гойхман являлся президентом клуба с ноября 2009 года по август 2011 года).

На протяжении нескольких лет новый менеджмент клуба занимался оптимизацией структуры кредиторской задолженности, в результате чего сумма долговых обязательств сократилась в два раза. В частности, в прошлом году полностью закрыта задолженность перед игроками, выступавшими за команду в премьер-лиге, клуб также в большей мере рассчитался по налогам и сборам.

Тем не менее ФК «Волга» постоянно подвергается санкциям: в настоящее время действует запрет на регистрацию новых игроков, существуют риски списания турнирных очков в предстоящем сезоне. При этом команда неукомплектована – на действующих контрактах в клубе осталось только 11 футболистов. Данные обстоятельства делают бесперспективным выступление команды в дальнейшем.

Все существующие обязательства перед тренерским штабом, игроками, персоналом ФК «Волга» будут выполнены в полном объеме», – сказано в заявлении на сайте клуба.

Ранее появлялась информация о том, что место снявшейся команды займет «Балтика».

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Источник: ФК «Волга» НН
Россия. ФНЛ Волга Балтика
Комментарии (19)
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алекс88
1466009678
Разваливают хапуги клубы....а сами на яхтах по монте Карло отдыхают
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Nagay
1466009788
нахера тогда в Нижнем стадион новый строят???
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семенчик
1466009844
Да зачем создавали клуб? Бабло только пи...
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Percent
1466010350
Шанс для Валеры!
Ответить
ФК Зенит всея Руси
1466010466
Сочувствую. Громадный город без футбола.... ----- Их этой ситуации следует, что клуб Карпина "Армавир" будет играть в первом дивизионе. Там давно объявили, что если хоть кто-то не заявится - клуб Карпина вылетев, не вылетит.
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Flydis
1466010920
...контракты с которыми были подписаны в 2010-2011 годах предыдущим руководством клуба (Алексей Гойхман... после этой фамилии дальше не читал.
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sergey_86-76
1466012195
КТО СЛЕДУЮЩИЙ?
Ответить
РомаКраснодар
1466012340
Желали кучу современных стадионов в ПЛ. Держите. Ещё один стадион без команды. Просто замечательно. Стоило ли НН разваливать?
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nik33
1466173640
и куда теперь?в Пфл.хотя если не ошибаюсь там есть команда то ли Олимпиец то ли как то в этом роде.хоть на кого то можно будет ходить боллельщикам.
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Tri
1466238971
Такой огромный город без команды оставили, позор нижегородским властям, третью команду уничтожили. Ну не верю я, что в таком огромном городе невозможно найти средства на финансирование одной команды, да и то в фнл.
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