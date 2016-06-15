«Волга» из Нижнего Новгорода будет расформирована

Нижегородская «Волга» не сыграет в новом сезоне ФНЛ в связи с расформированием. Такое решение было принято правлением клуба.

«На последнем правлении ФК «Волга» принято решение о расформировании клуба – в новом сезоне команда не будет выступать в Футбольной национальной лиге.

Решение связано с невозможностью обеспечить текущую деятельность клуба и одновременно выплачивать долги перед иностранными агентами игроков, контракты с которыми были подписаны в 2010-2011 годах предыдущим руководством клуба (Алексей Гойхман являлся президентом клуба с ноября 2009 года по август 2011 года).

На протяжении нескольких лет новый менеджмент клуба занимался оптимизацией структуры кредиторской задолженности, в результате чего сумма долговых обязательств сократилась в два раза. В частности, в прошлом году полностью закрыта задолженность перед игроками, выступавшими за команду в премьер-лиге, клуб также в большей мере рассчитался по налогам и сборам.

Тем не менее ФК «Волга» постоянно подвергается санкциям: в настоящее время действует запрет на регистрацию новых игроков, существуют риски списания турнирных очков в предстоящем сезоне. При этом команда неукомплектована – на действующих контрактах в клубе осталось только 11 футболистов. Данные обстоятельства делают бесперспективным выступление команды в дальнейшем.

Все существующие обязательства перед тренерским штабом, игроками, персоналом ФК «Волга» будут выполнены в полном объеме», – сказано в заявлении на сайте клуба.

Ранее появлялась информация о том, что место снявшейся команды займет «Балтика».

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