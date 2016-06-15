«Кубань» усилилась нападающим «Тосно»

Нападающий «Тосно» Владимир Ильин стал игроком «Кубани». Контракт с воспитанником санкт-петербургского футбола рассчитан на три года.

«По завершении сезона у меня было несколько вариантов продолжения карьеры, но когда появилось предложение «Кубани», отмел все остальные сразу. Мне очень нравятся и город, и команда, очень надеюсь, что для меня это приглашение станет серьезным шагом вперед. К тому же воспитанник «Кубани» вратарь Эдуард Байчора, с которым мы в «Тосно» делили номер, советовал даже не раздумывать, а ехать в Краснодар, рассказал о клубе много хорошего. Готов приложить все силы, чтобы помочь команде решить поставленную на сезон задачу», – рассказал Ильин.

В среду, 15 июня, Владимир Ильин прошел углубленный медицинский осмотр в одном из лучших специализированных центров Краснодара, после чего с ним был подписан личный контракт. Новичок уже прибыл в расположение команды и примет участие в вечерней тренировке желто-зеленых.