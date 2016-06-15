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«Кубань» усилилась нападающим «Тосно»

15 июня 2016, 18:24
3

Нападающий «Тосно» Владимир Ильин стал игроком «Кубани». Контракт с воспитанником санкт-петербургского футбола рассчитан на три года.

«По завершении сезона у меня было несколько вариантов продолжения карьеры, но когда появилось предложение «Кубани», отмел все остальные сразу. Мне очень нравятся и город, и команда, очень надеюсь, что для меня это приглашение станет серьезным шагом вперед. К тому же воспитанник «Кубани» вратарь Эдуард Байчора, с которым мы в «Тосно» делили номер, советовал даже не раздумывать, а ехать в Краснодар, рассказал о клубе много хорошего. Готов приложить все силы, чтобы помочь команде решить поставленную на сезон задачу», – рассказал Ильин.

В среду, 15 июня, Владимир Ильин прошел углубленный медицинский осмотр в одном из лучших специализированных центров Краснодара, после чего с ним был подписан личный контракт. Новичок уже прибыл в расположение команды и примет участие в вечерней тренировке желто-зеленых.

Источник: ФК «Кубань»
Россия. Премьер-лига Трансферы Кубань (ЛФЛ) Тосно Ильин Владимир
Комментарии (3)
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Kaisla
1466006331
кубань вы дебилы??? вам усилятся нужно, а вы шваль собираете((
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Keeper161
1466014741
ХОРОШИЙ ИГРОК?НЕ СЛЫШАЛ О ТАКОМ.
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