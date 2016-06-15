Россия сыграет со Словакией под закрытой крышей

Матч второго тура группового этапа Евро-2016 между сборными России и Словакии пройдет под закрытой крышей.

«В связи с погодными условиями матч между Словакией и Россией пройдет под закрытой крышей», – сказал представитель пресс-службы.

Игра пройдет на стадионе «Пьер Моруа» в пригороде Лилля в среду, 15 июня, в 16:00 по московскому времени. Во вторник в Лилле шел сильный дождь, что визуально сказалось на качестве газона. По прогнозам синоптиков в среду днем также ожидаются дожди.

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