Селезнев: «У России все будет хорошо»

Нападающий сборной Украины Евгений Селезнев признался, что удивлен игрой в атаке в три форварда сборной России в первом матче на Евро-2016 против сборной Англии.

«Слышал, что в России в основном остались недовольны качеством игры. Но я уже написал Смолову позавчера, что на таких турнирах игра уходит на второй план, главное – набрать очки, и неважно как. Думаю, у вас все будет хорошо.

Сложно рассуждать, что у вас не получается, я все-таки не тренер. Но для меня, конечно, большое удивление, что вы играете в три нападающих. Понятно, что каждый из них сейчас в очень хорошей форме, но… Конечно, могли лучше, но я бы не сказал, что качество игры очень плохое.

Думаю, вы считаете англичан самой сильной командой в группе, но мне кажется вы ошибаетесь (смеется). Вы сейчас со словаками будете играть… Посмотрим.

С Пашей Мамаевым списался еще… Я вообще со многими ребятами хорошо общаюсь. С Игнашевичем всегда разговариваем при встрече, с Олегом Ивановым. Хорошее настроение у всех, все-таки на таком турнире играют», – рассказал Селезнев.

Матч второго тура группового этапа Евро-2016 Россия проведет против Словакии в среду, 15 июня, в 16:00 по московскому времени.