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    Селезнев: «У России все будет хорошо»

    Нападающий сборной Украины Евгений Селезнев признался, что удивлен игрой в атаке в три форварда сборной России в первом матче на Евро-2016 против сборной Англии.

    «Слышал, что в России в основном остались недовольны качеством игры. Но я уже написал Смолову позавчера, что на таких турнирах игра уходит на второй план, главное – набрать очки, и неважно как. Думаю, у вас все будет хорошо.

    Сложно рассуждать, что у вас не получается, я все-таки не тренер. Но для меня, конечно, большое удивление, что вы играете в три нападающих. Понятно, что каждый из них сейчас в очень хорошей форме, но… Конечно, могли лучше, но я бы не сказал, что качество игры очень плохое.

    Думаю, вы считаете англичан самой сильной командой в группе, но мне кажется вы ошибаетесь (смеется). Вы сейчас со словаками будете играть… Посмотрим.

    С Пашей Мамаевым списался еще… Я вообще со многими ребятами хорошо общаюсь. С Игнашевичем всегда разговариваем при встрече, с Олегом Ивановым. Хорошее настроение у всех, все-таки на таком турнире играют», – рассказал Селезнев.

    Матч второго тура группового этапа Евро-2016 Россия проведет против Словакии в среду, 15 июня, в 16:00 по московскому времени.

    Источник: ТАСС

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    15.06.2016 13:16
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1207

      Серёга Краснодарский 15 июня 2016, 15:10

      Спасибо за теплые слова

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2711

      Masteralex 15 июня 2016, 14:48

      «Хорошее настроение у всех, все-таки на таком турнире играют»

      Так говорит, как будто они в Евровидении участвуют, где главное не победа, а участие, поэтому настроение хорошее, потому что на Евро играют :)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6887

      sochi-2013 15 июня 2016, 14:16

      Не пустят его на незалежную. Как-то парень очень смел. Беды бы не было.

      5
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      Рейтинг: +6887

      sochi-2013 > sv1969 15 июня 2016, 15:14

      Майданутые ведь могут не просто сказать

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +113

      df44 15 июня 2016, 13:47

      Хоть один нормальный

      1
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      Рейтинг: +51

      Shamil Muhammadov 15 июня 2016, 13:46

      Тя ваще на Украине слышат или нет?

      3
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    • ...
      Рейтинг: +33709

      zra78 15 июня 2016, 13:23

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Адекват?

      -6
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