Нани продолжит карьеру в «Интере»

Нападающий «Фенербахче» Нани в ближайшее время станет игроком «Интера». 29-летний футболист уже согласовал условия личного контракта с миланским клубом. Соглашение будет рассчитано до 2019 года, а заработная плата форварда составит 3,2 миллиона евро в год.

Теперь руководству итальянцев осталось договориться с турецкой командой о сумме трансфера игрока сборной Португалии.

В прошедшем сезоне чемпионата Турции Нани провел 12 матчей, забив два гола. Его рыночная стоимость составляет 16 миллионов евро.