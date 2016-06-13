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    Юрченко: «У меня есть несколько вариантов продолжения карьеры»

    Голкипер «Уфы» Давид Юрченко сообщил. что имеет несколько предложений о продолжении карьеры. По словам стража ворот, он намерен решить вопрос со своим будущим до конца текущей недели.

    «Пока все находится в стадии переговоров. У меня есть несколько вариантов продолжения карьеры. Думаю, что до конца недели определюсь», – заявил Юрченко.

    Напомним, соглашение вратаря с «Уфой» завершится 30-го июня этого года. Вторую часть прошедшего чемпионата России Юрченко провел в аренде в «Анжи», сыграв 12 поединков, в шести из которых оставил свои ворота в неприкосновенности.

    Источник: ТАСС

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    13.06.2016 14:55
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