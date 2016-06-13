Билялетдинов: «Зачем вообще была нужна замена Руни, если механизм отлажено работал?»

Опытный специалист Ринат Билялетдинов уверен в том, что наставник сборной Англии Рой Ходжсон допустил ошибку, убрав с поля нападающего Уэйна Руни в матче Евро-2016 с Россией (1:1).

«Мы должны сказать спасибо главному тренеру англичан. Когда он менял Руни на Уилшира, у меня в первые мгновения вылетела фраза: «Ходжсон может перехитрить самого себя». С чем была связана эта перестановка? Да, можно объяснить попыткой укрепить центральную зону более свежим игроком. Однако выяснилось, что Уилшир в игру войти не успел. Это стало заметно еще по одному из предшествующих голу эпизодов, когда полузащитник на нашей половине поля ближе к флангу завозился, упустил острое продолжение и в итоге потерял мяч.



Зачем вообще была нужна замена Руни, если механизм отлажено работал? Англия вела в счете, контролировала ход матча, держала мяч, а при потерях грамотно оборонялась и была способна организовать острую контратаку. А тут Ходжсон начал искать от добра добра, захотел еще больше усилить игру – и ошибся. Поэтому и следует тренерам 10 раз подумать, прежде чем выполнять перестановки. Да, бывают напрашивающиеся случаи: травмы, попытки переломить ход плохо складывающегося матча, усталость. Однако в этот раз замену Руни я не понял», – сказал он.