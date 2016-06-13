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  • Билялетдинов: «Зачем вообще была нужна замена Руни, если механизм отлажено работал?»

Билялетдинов: «Зачем вообще была нужна замена Руни, если механизм отлажено работал?»

13 июня 2016, 10:14
5

Опытный специалист Ринат Билялетдинов уверен в том, что наставник сборной Англии Рой Ходжсон допустил ошибку, убрав с поля нападающего Уэйна Руни в матче Евро-2016 с Россией (1:1).

«Мы должны сказать спасибо главному тренеру англичан. Когда он менял Руни на Уилшира, у меня в первые мгновения вылетела фраза: «Ходжсон может перехитрить самого себя». С чем была связана эта перестановка? Да, можно объяснить попыткой укрепить центральную зону более свежим игроком. Однако выяснилось, что Уилшир в игру войти не успел. Это стало заметно еще по одному из предшествующих голу эпизодов, когда полузащитник на нашей половине поля ближе к флангу завозился, упустил острое продолжение и в итоге потерял мяч.

Зачем вообще была нужна замена Руни, если механизм отлажено работал? Англия вела в счете, контролировала ход матча, держала мяч, а при потерях грамотно оборонялась и была способна организовать острую контратаку. А тут Ходжсон начал искать от добра добра, захотел еще больше усилить игру – и ошибся. Поэтому и следует тренерам 10 раз подумать, прежде чем выполнять перестановки. Да, бывают напрашивающиеся случаи: травмы, попытки переломить ход плохо складывающегося матча, усталость. Однако в этот раз замену Руни я не понял», – сказал он.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Англия Россия Руни Уэйн Билялетдинов Ринат Ходжсон Рой
Комментарии (5)
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1465802912
Ответ на Ваш вопрос, Ринат, в последнем слове Вашего же предпоследнего предложения. Альбионики к концу игры заметно сбавили обороты именно из-за усталости на фоне духоты и беспрерывных попыток добиться успеха. И когда тот пришел, силы, естественно, ушли.
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fakel-vrn
1465805624
такое ощущение...что наши эксперты...переживающие за неправильные действия тренера сб англии...были бы счастливы ..еслибы гол сборной россии не состоялся...и уже не первый случай....может это и правильно...я за красивый футбол!..а не за такой который показывают некоторые сборные рекордсменов))
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headdevil
1465809155
Опытный специалист ахах, худший тренер я б сказал.
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BAIv
1465811256
свои косяки сложно было объяснить
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