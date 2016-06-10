Президент «Манчестер Сити»: «Не можем скрывать разочарования от работы Пеллегрини»

Президент «Манчестер Сити» Хальдун Аль-Мубарак оценил работу главного тренера Мануэля Пеллегрини, которого летом сменит Хосеп Гвардиола.

«За эти три года мы достигли некоторых важных целей. Мы проявили уважение к Пеллегрини и благодарны ему за все.

Но с другой стороны, мы не можем скрывать нашего разочарования, особенно в этом году, когда у нас были такие большие ожидания, так и оставшиеся невыполненными. Клуб и болельщики очень разочарованы», – сказал Мубарак.

Напомним, в минувшем сезоне АПЛ «Манчестер Сити» финишировал на четвертой позиции, а в Лиге чемпионов добрался до полуфинала.