Зидан и Перес отказались от идеи приобрести Де Хеа

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан и президент клуба Флорентино Перес приняли решение не возобновлять попытки приобретения вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа.

Сообщается, что Зидан полностью доволен игрой основного голкипера Кейлора Наваса, рассчитывает на него в будущем и опасается, что трансфер Де Хеа может привести к уходу нынешнего стража ворот «Реала».

Что касается Переса, то, по информации источника, президент мадридцев ценит Де Хеа, но склонен к тому, чтобы не нарушать сложившийся в команде порядок.

Напомним, «Реал» пытался приобрести Де Хеа прошлым летом, но тогда сделка сорвалась.