Нойштедтер: «Аршавин против натурализации? Это его мнение»

Наиурализация не имеет под собой ничего не ординарного, просто страна хочет сильную сборную, а детки идут в продавцы-консультанты)
Полузащитник сборной России Роман Нойштедтер ответил на высказывание Андрея Аршавина о нецелесообразности натурализации иностранных футболистов.
«Аршавин против натурализации? Это его мнение. Всегда кто-то будет против. В Германии есть еще несколько человек, которые могли бы усилить сборную. Например, Константин Рауш.
Минусы от потери немецкого гражданства? Разве что визу придется получать», – сказал Нойштедтер.