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    Нойштедтер: «Аршавин против натурализации? Это его мнение»

    Полузащитник сборной России Роман Нойштедтер ответил на высказывание Андрея Аршавина о нецелесообразности натурализации иностранных футболистов.

    «Аршавин против натурализации? Это его мнение. Всегда кто-то будет против. В Германии есть еще несколько человек, которые могли бы усилить сборную. Например, Константин Рауш.

    Минусы от потери немецкого гражданства? Разве что визу придется получать», – сказал Нойштедтер.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.06.2016 15:06
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +362

      sargassov 9 июня 2016, 21:24

      Наиурализация не имеет под собой ничего не ординарного, просто страна хочет сильную сборную, а детки идут в продавцы-консультанты)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 9 июня 2016, 20:35

      зато андруша знает толк в натуральных чипсах с беконом, грибами, курагой и гузюмом...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2858

      nemolod 9 июня 2016, 18:46

      Какое-то слово неподходящее придумали-эти ребята,что ненатуральные,а искусственные? Еще бы стерилизацию с кастрацией приплели! Написали бы просто смена гражданства,которая позволяет спортсменам выступать за сборную-просто и ясно!

      0
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      Рейтинг: +188

      SPARTAK-ARMANi 9 июня 2016, 17:07

      АРШАВИН ЛОШАРА

      -1
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev > SPARTAK-ARMANi 9 июня 2016, 20:08

      Слава Богу что не водитель автобуса!

      0
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      Рейтинг: +229

      KorolShut 9 июня 2016, 15:50

      кто это?

      2
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      Рейтинг: +1643

      Benifacto 9 июня 2016, 15:41

      ваше вся эта история с ним очень мутная как и тот кто замутил её Мутко, Слуцкий бы невзял человека которого никто знать не знает....

      0
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      Рейтинг: +37

      silay 9 июня 2016, 15:32

      ЗАЧЕМ перед евро так много об этом говорить? Давайте подождем, посмотрим евро с ЭТИМ составом, все равно уже ничего не изменить, а после его окончания посмотрев какую пользу или вред это принесло, можно и мнениями поделиться. Сейчас только хуже этим делаем НАШЕЙ сборной.

      0
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      Рейтинг: +99

      JUVENTINO-666 9 июня 2016, 15:26

      Посмотрим что из этого выйдет

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1643

      Benifacto 9 июня 2016, 15:25

      Правельно кто ты такой нНойштедтер, или НойштедтерКО, кто там хотел в хохлостан?

      3
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 9 июня 2016, 15:12

      И таких мнений предостаточно.

      0
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