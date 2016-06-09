Нойштедтер: «Аршавин против натурализации? Это его мнение»

Полузащитник сборной России Роман Нойштедтер ответил на высказывание Андрея Аршавина о нецелесообразности натурализации иностранных футболистов.

«Аршавин против натурализации? Это его мнение. Всегда кто-то будет против. В Германии есть еще несколько человек, которые могли бы усилить сборную. Например, Константин Рауш.

Минусы от потери немецкого гражданства? Разве что визу придется получать», – сказал Нойштедтер.