Испанские болельщики ставят на Де Хеа

В Испании продолжают спорить на счет голкипера сборной номер один. Болельщики национальной команды имели возможность проголосовать за вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа и его коллегу из «Порту» Икера Касильяса. Из 50 тысяч проголосовавших болельщиков, большая часть отдали свои голоса за Де Хеа.

Кроме вратарского вопроса в голосовании предлагалось выбрать стартовый состав команды на матч против Чехии. Он выглядит следующим образом: Де Хеа, Альба, Пике, Рамос, Хуанфран, Бускетс, Фабрегас, Сильва, Иньеста, Нолито, Мората.