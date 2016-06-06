Писарев: «В составе сборной России Денисова мог бы заменить Нойштедтер»

Главный тренер молодежной сборной России Николай Писарев заявил, что полузащитник «Шальке-04» Роман Нойштедтер способен заменить травмированного хавбека «Динамо» Игоря Денисова в составе первой национальной команды. Напомним, Денисов пропустит Евро-2016 из-за травмы.

«Денисов – серьезная потеря для сборной, он прошел полноценную подготовку к турниру. Кто его заменит? Никто кроме тренерского штаба ответить не сможет. Я бы не стал сбрасывать со счетов Нойштедтера, он играл на позиции опорного полузащитника. Резервы надо искать внутри команды.

Все футболисты – профессионалы, они готовятся во время отпусков. Турнир длинный, вновь прибывший игрок сможет набрать оптимальные кондиции за время групповой стадии и поможет команде в плей-офф», – сказал Писарев.