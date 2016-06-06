Кубок Америки-2016. Мексика одержала победу над Уругваем

На Кубке Америке в США состоялся очередной матч группового этапа, в котором сборная Мексики вырвала победу у команды Уругвая. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу подопечных Хуана Карлоса Осорио.

Стоит отметить, что поединок обе сборные завершали в меньшинстве. У мексиканцев был удален Андрес Гуардадо, а в составе уругвайцев за две желтые карточки поле покинул Матиас Весино.

Кубок Америки. Группа С. 1-й тур

Мексика – Уругвай – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Перейра (автогол), 4; 1:1 – Годин, 74; 2:1 – Маркес, 85; 3:1 – Эррера, 90.

Удаления: Гуардадо, 73 – Весино, 45.