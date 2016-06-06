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Главный судья:
Энрике Касерес
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Мексика - Уругвай

06.06.2016, Понедельник, 03:00 мск Трансляция: Матч ТВ Кубок Америки, 1 тур Мексика - Уругвай
Кубок Америки 2011, группа C
3 тур
13 июля, среда 04:45 Уругвай 1:0 Мексика
Чемпионат мира 2010, группа A
3 тур
22 июня, вторник 18:00 Мексика 0:1 Уругвай
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мексика 3 2 1 0 6:2 +4 7
2. Венесуэла 3 2 1 0 3:1 +2 7
3. Уругвай 3 1 0 2 4:4 0 3
4. Ямайка 3 0 0 3 0:6 -6 0
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    Рейтинг: +70

    макс438 6 июня 2016, 09:16

    Достали разработчики сайта таким отношением к делу!

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    Рейтинг: +399

    franck_ribery 6 июня 2016, 07:39

    Уважаемые сотрудники этого великолепного сайта, команды играли в облегченных составах 8 на 8 и один гражданин Бразилии играл за Мексику??? В чем же дело?)))

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    Рейтинг: +25

    WSerGW 6 июня 2016, 06:29

    Вот это бойня!

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