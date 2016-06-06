Мексика - Уругвай

Достали разработчики сайта таким отношением к делу!
|3 тур
|13 июля, среда
|04:45
|Уругвай
|1:0
|Мексика
|Группа C
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Мексика
|3
|2
|1
|0
|6:2
|+4
|7
|2.
|Венесуэла
|3
|2
|1
|0
|3:1
|+2
|7
|3.
|Уругвай
|3
|1
|0
|2
|4:4
|0
|3
|4.
|Ямайка
|3
|0
|0
|3
|0:6
|-6
|0
Достали разработчики сайта таким отношением к делу!
Уважаемые сотрудники этого великолепного сайта, команды играли в облегченных составах 8 на 8 и один гражданин Бразилии играл за Мексику??? В чем же дело?)))
Вот это бойня!