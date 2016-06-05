Товарищеский матч. Гол Дзюбы не помог сборной России обыграть Сербию

В заключительном перед стартом Евро-2016 товарищеском матче сборная России сыграла вничью с командой Сербии – 1:1.

Отметим, что в данной встрече травму получил полузащитник Игорь Денисов, который рискует пропустить предстоящий чемпионат Европы.

Товарищеский матч

Россия – Сербия – 1:1 (0:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Дзюба, 85; 1:1 – Митрович, 88.

Россия: Акинфеев, Смольников (Шишкин, 61), В. Березуцкий, Игнашевич, Щенников (Комбаров, 76), Денисов (Глушаков, 51), Головин (Иванов, 59), Шатов (Широков, 75), Смолов (Мамаев, 46), Кокорин, Дзюба.

Сербия: Стойкович, Рукавина, Иванович, Милунович, Райкович (Максимович, 83), Младенович (Тошич, 65), Миливойевич (Жделар, 90), Груйич (Коларов, 46), Тадич, Костич (Живкович, 80), Митрович (Стоилькович, 89).

Судья: Рудди Буке.