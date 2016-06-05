Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Товарищеский матч. Гол Дзюбы не помог сборной России обыграть Сербию

Товарищеский матч. Гол Дзюбы не помог сборной России обыграть Сербию

5 июня 2016, 20:52
59

В заключительном перед стартом Евро-2016 товарищеском матче сборная России сыграла вничью с командой Сербии – 1:1.

Отметим, что в данной встрече травму получил полузащитник Игорь Денисов, который рискует пропустить предстоящий чемпионат Европы.

Товарищеский матч

Россия – Сербия – 1:1 (0:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Дзюба, 85; 1:1 – Митрович, 88.

Россия: Акинфеев, Смольников (Шишкин, 61), В. Березуцкий, Игнашевич, Щенников (Комбаров, 76), Денисов (Глушаков, 51), Головин (Иванов, 59), Шатов (Широков, 75), Смолов (Мамаев, 46), Кокорин, Дзюба.

Сербия: Стойкович, Рукавина, Иванович, Милунович, Райкович (Максимович, 83), Младенович (Тошич, 65), Миливойевич (Жделар, 90), Груйич (Коларов, 46), Тадич, Костич (Живкович, 80), Митрович (Стоилькович, 89).

Судья: Рудди Буке.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы Товарищеские матчи. Сборные Россия Сербия
Комментарии (59)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1465149388
Расплата Слуцкому за договорные матчи.
Ответить
Zetenberg
1465149444
такое убожество давно не приходилось .. игрочишка супер-позорище, двух метровый амбал а в воздухе нуль, да и вообще НУЛЬ
Ответить
tambovchanin
1465149476
Франция встречай к вам едит цирк шапито))
Ответить
ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1465149494
Болельщики не теряйте мужества-- худшее впереди.
Ответить
HoHoL 33
1465150368
Мы выйдем из группы только если отели со сборными Уэльса Англии и Словакии смоет вода из-за дождей
Ответить
алекс88
1465150416
Днище полное....самые норм игроки это Жирков...дзага...Кузьмин...пра
вильно сделали что от позора такого открестились
Ответить
Grelas
1465150561
Шансов на выход из группы с такой игрой у нас на Евро почти нет, командной игры нет, даже желания у игроков не видно... Зря потратил время, лучше бы не смотрел.
Ответить
rm4612
1465150827
Вот увидите, эта сборная преобразится на Евро. С ними будет тяжело всем... Только не бейте меня, пожалуйста.
Ответить
84aivengo
1465150850
больше бельгию с норвегией смотрел.. вот это была игра! наш ногомяч уже надоел
Ответить
талхк
1465153140
Че все паникуют то,я не пойму? Да,в матче с англичанами может и ничего хорошего не будет, но с уэльсом и словакией отличная игра будет,я не сомневаюсь.
Ответить
Главные новости
Слуцкий обвинил ЦСКА в непрофессионализме: «Невозможно так плохо работать»
02:55
1
Слуцкий возглавил новую команду, Дзюба готов завершить карьеру, Головин может уехать в АПЛ и другие новости
02:00
Слуцкий вынес вердикт Воробьеву из «Краснодара»
01:29
1
Газзаев отреагировал на волевую победу «Краснодара» над «Спартаком»
00:52
2
Агент Барко честно ответил, как обстоят дела с продлением контракта со «Спартаком»
00:28
1
Слуцкий объяснил, почему считает Пиняева посредственным футболистом
00:08
2
Слуцкий пообещал застрелиться, если Головин перейдет в «Зенит»
00:03
4
«Кто-то уйдет»: раскрыты подробности конфликта внутри «Локомотива»
Вчера, 23:58
3
«Балтика» близка к покупке легионера из другого клуба РПЛ
Вчера, 23:43
1
Принято итоговое решение по будущему Эндрика в «Реале»
Вчера, 23:22
1
Все новости
Все новости
В РФС ответили, готовы ли подать заявку на проведение Евро-2036 в России
1 июля
3
ФотоПедри сменил имидж по случаю победы сборной Испании на Евро-2024
2024.07.30 10:06
3
Сухина считает, что Карасев мог бы работать на финале Евро-2024
2024.07.25 11:00
5
УЕФА оштрафовал 7 федераций за поведение фанатов на Евро-2024
2024.07.25 08:55
ВидеоРПЛ высмеяла зрелищность Евро-2024
2024.07.21 11:34
13
Сборная Англии ищет нового тренера по объявлению
2024.07.19 19:45
8
Игроки сборной Англии были удивлены поведением Беллингема на Евро-2024
2024.07.19 16:44
3
ФотоКукурелья покрасил волосы
2024.07.19 12:14
13
ФотоРейтинг сборных ФИФА после Евро и Кубка Америки
2024.07.18 12:20
4
Чеферин может остаться президентом УЕФА, несмотря на предыдущее заявление о невыдвижении в 2027 году
2024.07.18 11:45
3
Губерниев высказался о неудаче Кейна и победе Испании на Евро
2024.07.18 11:34
Мостовой: «Даже Федун в «Спартаке» выиграл больше Кейна»
2024.07.18 10:37
6
Мостовой сравнил себя с Нострадамусом и Кашпировским
2024.07.18 08:05
7
ВидеоДва игрока сборной Испании получили помидоры в честь победы на Евро-2024
2024.07.17 22:51
Ребров назвал вратаря, который стал для него открытием на Евро-2024
2024.07.17 21:34
Губерниев прокомментировал перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 20:35
13
Аленичев назвал лучшего футболиста Евро-2024 – это не Родри
2024.07.17 19:40
2
Нагучев высказался о перепалке Шнякина и Долецкой
2024.07.17 16:53
7
Спецпроект🏆 Евро-2024 оставил много воспоминаний, а сможете назвать прошлые турниры по главным событиям?
2024.07.17 13:51
Журавель вмешался в перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 13:23
9
Шнякин подробно высказался о претензиях Долецкой
2024.07.17 11:54
14
Реакция Генича на призыв Долецкой уволить его с «Матч ТВ»
2024.07.17 00:43
28
Журналистка Долецкая подробно расписала, за что нужно уволить Генича и Шнякина с «Матч ТВ»
2024.07.16 22:05
26
Черчесов назвал лучшего игрока Евро-2024
2024.07.16 20:40
2
Черчесов прокомментировал победу Испании на Евро-2024
2024.07.16 19:25
Определен лучший гол Евро-2024
2024.07.16 18:42
Шнякин ответил журналистке Долецкой, призвавшей уволить его и Генича с «Матч ТВ»
2024.07.16 16:10
17
Символическая сборная Евро-2024 по версии УЕФА
2024.07.16 15:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+