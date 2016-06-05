Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кафанов: «Не владею информацией по поводу нашего с Бердыевым будущего в «Ростове»

    Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов рассказал, что определенность по поводу его будущего и будущего главного тренера Курбана Бердыева в клубе с берегов Дона должна наступить до начала сборов желто-синих, намеченных на 15-е июня.

    – Вы с Бердыевым остаетесь «Ростове"?

    – Вчера только вернулся из-за границы. Пока ничего не знаю, не владею информацией. В неведении.

    – Запланирована ли встреча в ближайшее время с руководством клуба?

    – Ничего не знаю, правда. Знал бы – сказал бы.

    – Когда может наступить ясность?

    – Думаю, до 15-го июня, наверное, все станет ясно. Сборы намечены на 15-е.

    – У вас лично есть желание продолжать работу в «Ростове"?

    – Давайте я пока не буду отвечать на эти вопросы. Поймите меня правильно. Когда что-то будет ясно, я отвечу.

    – А, правда, что вы с Курбаном Бекиевичем были близки к тому, чтобы перейти на работу в «Спартак»?

    – Я ни на какие вопросы пока не могу отвечать.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.06.2016 17:26
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +640

      Дон Посей 6 июня 2016, 00:09

      Левбердыев всё делает правильно - тихо и последовательно ведёт свою очередную команду к победе. В данном случае - над бюрократами и гниловатыми финансовыми кренделями, над теми, кто в футболе видит только бабло... Извините, завёлся... Не просрите Ростов, как "СКА" и "Ростсельмаш"...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 5 июня 2016, 18:36

      Задолбали уже темнить,так чё,до 15-го отложили?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11