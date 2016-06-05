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    «Зенит» сделал предложения по Муриэлю и Фернандо

    «Зенит» ведет переговоры с «Сампдорией» на предмет приобретения нападающего Луиса Муриэля и хавбека Фернандо.

    Генуэзский клуб хочет получить за 25-летнего колумбийца не менее 10-ти миллионов евро, в то время как сине-бело-голубые предлагают лишь семь.

    Также петербуржцы готовы расстаться с 15-ю миллионами ради покупки бразильского полузащитника, которого хочет видеть в команде новый наставник «Зенита» Мирча Луческу. Напомним, что Фернандо перебрался в Геную в прошлом году из «Шахтера» за восемь миллионов евро.

    Источник: Calcionews24

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    05.06.2016 15:56
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +22

      liit 5 июня 2016, 18:53

      хорошие трансферы!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +253

      stop 5 июня 2016, 18:25

      Ерунда всё это !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6297

      порт 5 июня 2016, 18:01

      Да и без них гастрабайтаров хватает.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +308

      hmelarj 5 июня 2016, 17:38

      я не понимаю а зачем своя академия?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +875

      sidul1 5 июня 2016, 17:32

      все правильно,пол состава нынешнего зенита продать в китай

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +407

      18JG 5 июня 2016, 17:07

      На хрен не нужен ни один, ни второй! Есть свои Евсеев и Шейдаев (Долгов).

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2606

      Freyk 5 июня 2016, 16:31

      А куда «Зенит» их всех ставить будет?
      В основе есть Халк, Витсель и Гарай, чье место не вызывает сомнений. Совсем недавно контракт продлил Маурисио, что показывает, что на него рассчитывают. И когда мы подойдем к Хави Гарсии, Нету, Ломбертсу и Кришито, которые в принципе тоже неплохо играют, станет понятно, что в основе мест-то нету.
      Ну, допустим, последние четверо уйдут насовсем, плюс уйдет кто-то из первой тройки, тогда действительно появляются два места, но при этом возникает еще и дыра в обороне: тут явно не до покупок полузащитников и нападающих.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +368

      mik1954 > Freyk 5 июня 2016, 17:45

      Фернандо, это замена Данни....

      0
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      ...
      Рейтинг: +97

      Lordfrax > Freyk 5 июня 2016, 19:39

      Что-то мне подсказывает, что маурисио паспорт РФ сделает.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6438

      Ганнибал Лектор 5 июня 2016, 16:26

      Ужас. Кошмар. Видимо, это первый шаг к воспитанию талантливой молодежи, ради которого подписывали Луческу. Тьфу, аж противно.

      -3
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      ...
      Рейтинг: +12322

      Вомбат > Ганнибал Лектор 5 июня 2016, 16:37

      Его подписывали не ради этого. Дюков сказал: чтобы вернуть золото и выходить в 1:4 финала. Другое дело, что у Луческу планы свои. Я думаю, они таковы: пристроить любимых игроков на хлебное место, заработать денежек и через 2 года на пенсию (ему к началу сезона будет 71). Поэтому в условиях лимита он покупает ненужных хавбека и форварда вместо необходимых защитников. Ну а клоуны Газпром-цирка будут идти у него на поводу, на то они и клоуны.

      0
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      Рейтинг: +517

      kazak1975 5 июня 2016, 16:24

      Что-то статистика у Муриэля стрёмная. На хер он нужен?

      2
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      Рейтинг: +3682

      lordmrv 5 июня 2016, 16:11

      начался сбор говна

      5
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