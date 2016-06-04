Товарищеский матч. Хорватия одержала самую крупную победу в своей истории

В товарищеском матче сборная Хорватии отправила в ворота команды Сан-Марино десять безответных мячей. Хет-триками отметились Марио Манджукич и Никола Калинич, по одному голу забили Марко Пьяца, Дарио Срна, Иван Перишич. Эта победа стала для хорватов крупнейшей в истории сборной.

Напомним, на чемпионате Европы Хорватия сыграет в одной группе со сборными Турции, Чехии и Испании.

Товарищеский матч

Хорватия – Сан-Марино – 10:0 (6:0)

Голы: 1:0 – Пьяца, 20; 2:0 – Манджукич, 23; 3:0 – Срна, 24; 4:0 – Манджукич, 36; 5:0 – Манджукич, 38; 6:0 – Перишич, 40; 7:0 – Ракитич, 50; 8:0 – Никола Калинич, 59; 9:0 – Никола Калинич, 73; 10:0 – Никола Калинич, 84.