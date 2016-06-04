Кейн: «Я не из тех, кто пытается симулировать»

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал грубую игру со стороны игрока команды Португалии Бруну Алвеша. Напомним, в товарищеском матче этих команд Алвеш получил прямую красную карточку за фол на Кейне.

«Я не из тех, кто пытается симулировать – я всегда поднимаюсь. Хорошо, что судья не побоялся показать красную, потому что многие арбитры обошлись бы только желтой карточкой. Посмотрим, каким будет судейство на Евро, но я надеюсь, что арбитры будут работать так же четко», – сказал Кейн.