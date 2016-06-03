Неймар: «Плакал после вылета «Барселоны» из нынешнего розыгрыша ЛЧ»

Нападающий «Барселоны» Неймар рассказал о конкуренции в чемпионате Испании, а также выразил мнение, что форвард «Реала» Криштиану Роналду является одним из лучших футболистов в мире.

– Когда вы последний раз плакали?

– После вылета из 1/4 финала Лиги чемпионов от «Атлетико».

– Кто сейчас в Испании вторая команда – «Реал» или «Атлетико»?

– Уже очень тяжело сказать, кто сейчас является вторым. Чемпионат Испании стал очень сбалансированным.

– Если бы у «Барселоны» был Роналду, то он проходил бы в основной состав?

– Не знаю, но могу сказать, что Роналду — один из лучших футболистов в мире.