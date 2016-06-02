Торрес хочет, чтобы Симеоне остался

Нападающий мадридского «Атлетико» Фернандо Торрес заявил, что хочет, чтобы главный тренер Диего Симеоне остался в клубе. После поражения в финале Лиги чемпионов (1:1, 3:5 по пенальти), Симеоне сказал, что он не хочет принимать поспешных решений и гарантировать, что он останется в клубе.

«Симеоне уходит? Это слухи. Вся команда поддерживает Диего и мы хотим, чтобы он остался. Если ему надо время на размышление, то он этого заслуживает. Сейчас он наш тренер, а все остальное – слухи», – сказал Торрес.

В минувшем сезоне под руководством аргентинского специалиста «матрасники» дошли до финала Лиги чемпионов и заняли третье место в чемпионате Испании.