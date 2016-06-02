Орещук: «Не знаю, как будем работать с Мендешом»

Новый спортивный директор «Динамо» Роман Орещук признался, что пока не знает, как будет протекать сотрудничество с агентом Жорже Мендешем, с которым в апреле московский клуб подписал меморандум о сотрудничестве.

«Пока я с Мендешем не встречался. Не знаю, как будем работать. Но чем Мендеш нам в данный момент может помочь? В первую лигу его футболисты не поедут, а по регламенту могут играть не больше трех иностранцев.

Договор долгосрочный, насколько я знаю. Наше сотрудничество впереди», – заявил Орещук.