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    Ояла попрощался с «Тереком»

    Финский защитник «Терека» Юхани Ояла попрощался с командой.

    «Спасибо вам всем за последние три с половиной года. У меня появились в команде хорошие друзья, все игроки и сотруднии клуба были доброжелательны ко мне. Желаю вам всего наилучшего, респект всем!» – сказал Ояла.

    У футболиста закончился контракт, который клуб не стал продлевать. Ояла выступал за «Терек» с 2013 года. За это время он провел лишь 25 игр.

    «Полностью раскрыть свой талант и провести большее количество игр футболисту помешали травмы. Желаем Юхани Ояле удачи в карьере и всего самого хорошего!» – говорится в заявлении «Терека».

    Источник: ФК «Ахмат»

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    02.06.2016 16:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7

      IRISKHAN 2 июня 2016, 23:32

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