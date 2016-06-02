Веретенников возглавил молодежку «Оренбурга»

Бывший нападающий «Ротора» Олег Веретенников назначен на пост главного тренера молодежной команды «Оренбург». Он имеет опыт работы тренером в «Роторе» и «Луче-Энергии». Помощником Веретенникова станет Николай Мыльников, который в настоящее время является ассистентом главного тренера «Газовика-2».

В минувшем сезоне «Оренбург», выступавший под названием «Газовик», занял первое место в ФНЛ, набрав 86 очков в 38 матчах. В элитный дивизион российского футбола оренбургский клуб вышел впервые в своей истории.