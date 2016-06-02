Защитник «Мордовии» подпишет контракт с «Црвеной Звездой»

Защитник «Мордовии» Томас Фибел прибыл в Белград, сообщает MojaCrvenaZvezda. Здесь игрок посетил местный ресторан, пообщавшись с представителями «Црвены Звезды», а затем в сопровождении агента Срджана Еремича прибыл в расположение белградского клуба. Сегодня днем он пройдет медицинское обследование. По его результатам может состояться подписание контракта с «Црвеной Звездой», которой руководит Миодраг Божович. Контракт Фибела с «Мордовией» рассчитан до середины 2016 года. Его трансферная стоимость оценивается в 850 тысяч евро.

В прошедшем сезоне российской Премьер-лиги Фибел провел 17 матчей, в которых отметился голом и одной результативной передачей.