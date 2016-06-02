Полузащитник «Ростова» может продолжить карьеру в «Црвене Звезде»

«Црвена Звезда» в летнее трансферное окно планирует усилить состав полузащитником «Ростова» Гуелором Канга. Как утверждает сербское издание Mozzart Sport, клуб из Белграда уже сделал предложение 25-летнему хавбеку.

Отмечается, что в услугах футболиста заинтересован лично главный тренер команды Миодраг Божович, который сотрудничал с игроком сборной Габона несколько лет назад.

Нынешний контракт Канга с «Ростовом» близок к своему завершению, поэтому он может перейти в новую команду в качестве свободного агента.