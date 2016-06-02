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  • Мутко: «Видно, что у Нойштедтера есть класс, остальное все притрется»

Мутко: «Видно, что у Нойштедтера есть класс, остальное все притрется»

2 июня 2016, 10:14
18

Министр спорта РФ Виталий Мутко прокомментировал игру защитника сборной России Романа Нойштедтера в товарищеском матче против команды Чехии. Напомним, что футболист «Шальке-04» отыграл в этой встрече чуть меньше 30 минут и допустил ошибку в эпизоде с голом Томаша Нецида.

«Первую игру парень отыграл более или менее уверенно. Видно, что класс у игрока есть, остальное все притрется.

Будет ли он играть в стартовом составе? Это определит Леонид Викторович. Чтобы такие оценки давать, надо быть внутри команды», – отметил Мутко.

Источник: ТАСС
Чемпионат Европы Россия Чехия Нойштедтер Роман Мутко Виталий
Комментарии (18)
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Тони Монтана
1464852066
сборная г. из группы не выйдем
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Сергей Свояк
1464852554
Конечно надо быть внутри команды и не навязывать натурализацию...
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woyser
1464853029
Слуцкий, мутит мозги соперникам, чтоб никто не знал истинной силы русских!
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B_A_IV
1464853055
супер игрок просто маскируется и будет маскироваться всю жизнь, у нас и РФПЛ таких полно подающих надежду после 30
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vgarakh
1464853739
Притрется через несколько лет. Почему Кудряшова не взял и Новосельцева с Ерохиным, вообще не понятно. Сколько можно по дружескому принципу строить сборную страны?
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1464854321
У тебя в голове мозги или "КЮ"?
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kykyi
1464855836
Ну а что он еще мог сказать, извините, что я вам тут херню какую то впарил, у нас начальники не ошибаются.
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Kulim
1464856044
Видно, что у муДко нет мозгов!
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Ruhaaa
1464856432
Чем хуже Оздоев Глушакова?? Ни сборная , а сброд какой-то. Талантливый парни играют в командах не из Москвы и Питера ну им дорога в сборную закрыта. Жирный нацист еще тот
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MixterLife
1464859586
Лучше бы не комментировал игру недосборной, а тренера поменял... Хотя его самого бы уже давно пора поменять.
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