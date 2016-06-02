Мутко: «Видно, что у Нойштедтера есть класс, остальное все притрется»

Министр спорта РФ Виталий Мутко прокомментировал игру защитника сборной России Романа Нойштедтера в товарищеском матче против команды Чехии. Напомним, что футболист «Шальке-04» отыграл в этой встрече чуть меньше 30 минут и допустил ошибку в эпизоде с голом Томаша Нецида.

«Первую игру парень отыграл более или менее уверенно. Видно, что класс у игрока есть, остальное все притрется.

Будет ли он играть в стартовом составе? Это определит Леонид Викторович. Чтобы такие оценки давать, надо быть внутри команды», – отметил Мутко.