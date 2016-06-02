«Уфа» предложила Гончаренко двухлетний контракт

Тренер ЦСКА Виктор Гончаренко может возглавить «Уфу».

Сообщается, что уфимский клуб предложил специалисту двухлетний контракт с возможностью продления еще на два года. По информации источника, Гончаренко пока не дал ответа.

Источник также отмечает, что «Уфа» готова ждать решения Гончаренко в течение пяти дней, после чего приступит к рассмотрению других кандидатов, в числе которых называют Станислава Черчесова и Юрия Красножана.

Напомним, ранее Гончаренко отказался возглавить «Кубань».